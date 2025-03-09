Sivasspor’un Yüzü 5 Maç Sonra Güldü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyet hasretine son verdi.

Sivasspor’un Yüzü 5 Maç Sonra Güldü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, evinde üç puan için mücadele ettiği Göztepe’yi 3-1’lik skorla geçti. Bu sonuçla birlikte Yiğidolar, ligde 5 maç aranın ardından galibiyete ulaşırken puanını da 27’ye yükseltti.

Sivasspor, Süper Lig’deki son galibiyetini ligin 21. haftasında evinde konuk ettiği Kayserispor’a karşı 5-2’lik skorla elde etmişti.

Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgiyle 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, aldığı 3 puanla 15. sıraya çıktı.

Öte yandan Sivasspor, yeniden anlaşmaya vardığı Rıza Çalımbay'ın takımın başına dönmesiyle çıktığı ilk maçtan galibiyet elde etmiş oldu.

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Kaynak: İHA

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