Sivasspor'da Rıza Çalımbay Dönemi

Sezona Bülent Uygun ile start veren ve 16'ncı haftada yolları ayırma kararı alan Sivasspor, bu görevi Ömer Erdoğan'a teslim etmişti.

Geride kalan 9 haftada Sivasspor, Erdoğan yönetiminde ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, küme düşme potasına kadar geriledi. Son olarak Başakşehir yenilgisinin ardından yönetim kurulu karşılıklı olarak anlaşarak Ömer Erdoğan ile de vedalaştı.

Sivasspor, bu gelişmenin ardından daha önce 2 kez Sivasspor'u çalıştıran ve en son 2023 yılında takımdaki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA