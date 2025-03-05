Sivasspor'da Rıza Çalımbay Dönemi
Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaştığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Sivasspor bu sezon üçüncü farklı teknik adamla anlaşmış oldu.
Sezona Bülent Uygun ile start veren ve 16'ncı haftada yolları ayırma kararı alan Sivasspor, bu görevi Ömer Erdoğan'a teslim etmişti.
Geride kalan 9 haftada Sivasspor, Erdoğan yönetiminde ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, küme düşme potasına kadar geriledi. Son olarak Başakşehir yenilgisinin ardından yönetim kurulu karşılıklı olarak anlaşarak Ömer Erdoğan ile de vedalaştı.
Sivasspor, bu gelişmenin ardından daha önce 2 kez Sivasspor'u çalıştıran ve en son 2023 yılında takımdaki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA