Trabzonspor U19'dan Yeşil Sahaları Coşturan Başarı, Çeyrek Finale Yükseldi

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile karşı karşıya gelen Trabzonspor u19, büyük bir başarıya imza attı. Bordo- mavili takım, penaltılarla Atalant’ayı yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Trabzonspor U19'dan Yeşil Sahaları Coşturan Başarı, Çeyrek Finale Yükseldi

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile karşı karşıya gelen Trabzonspor u19, büyük bir başarıya imza attı. Bordo- mavili takım, penaltılarla Atalanta’yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor U19'dan Yeşil Sahaları Coşturan Başarı, Çeyrek Finale Yükseldi - Resim : 1

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda karşı karşıya geldiği Atalanta’ya karşı verdiği mücadele taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatan Trabzonspor, ismini başarı tablosuna yazdırdı.

Trabzonspor U19'dan Yeşil Sahaları Coşturan Başarı, Çeyrek Finale Yükseldi - Resim : 2

Penaltılar sonucu Atalanta’yı mağlup eden Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçları 1 Nisan’da başlayacakken, Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi ise Bayern Münih -Inter olacak.

Kaynak: İHA

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Trabzonspor U19 Trabzonspor Atalanta
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