Sivassporlu Taraftarlar, Göztepe Maçına Akın Etti

Sivassporlular Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynadıkları Göztepe maçında takımını yalnız bırakmadı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli stadyumu doldurdu.

Sivassporlu Taraftarlar, Göztepe Maçına Akın Etti

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu müsabakada takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Sivaslı taraftarlar, heyecanla mücadeleyi bekledi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli karşılaşmada takımlarına destek verdi.

Kaynak: İHA

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