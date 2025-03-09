Sivasspor - Göztepe Mücadelesinde Korkutan Anlar! Önce Manaj Sonra Yerine Oyuna Giren Simic Hastaneye Kaldırıldı

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'un Göztepe'yi ağırladığı maçta ev sahibi takımın forvet oyuncusu Rey Manaj maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic de başına aldığı darbe sonrası ambulansla kontrol için hastaneye kaldırıldı.

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Sivasspor - Göztepe Mücadelesinde Korkutan Anlar! Önce Manaj Sonra Yerine Oyuna Giren Simic Hastaneye Kaldırıldı

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ev sahipliğini Sivasspor yaparken, ekipte takımın en golcü ismi olan Rey Manaj, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Mücadelenin 3. dakikasında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Arnavut oyuncu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Sivasspor - Göztepe Mücadelesinde Korkutan Anlar! Önce Manaj Sonra Yerine Oyuna Giren Simic Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Pozisyon esnasında Göztepeli savunma oyuncusu Koray Günter'le çarpışan ve sert bir şekilde zemine düşen forvet, yaşadığı sakatlığın ardından yerden kalkamadı.

Oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ünlü golcü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor - Göztepe Mücadelesinde Korkutan Anlar! Önce Manaj Sonra Yerine Oyuna Giren Simic Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

YERİNE GİREN SIMIC DE SAKATLANDI

Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic de başına aldığı darbenin ardından uzun süre yerde kaldı. Ardından Simic de kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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