Sivasspor'dan çok sert hakem tepkisi: Türk futbolu için kara bir gece, VAR Kadıköy'de yok belli ki!
Sivasspor Basın Sözcüsü, Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Sözcü, "VAR Kadıköy'de yok belli ki" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Sivasspor'u ağırladı.
Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 4-1'lik net bir skorla galip ayrıldı.
Sivas cephesi maçın hakemini Bahattin Şimşek ve VAR'a tepkiliydi.
Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, hakemle ilgili tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu."
Kaynak: Gerçek Gündem
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