Sivasspor'dan çok sert hakem tepkisi: Türk futbolu için kara bir gece, VAR Kadıköy'de yok belli ki!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Sivasspor'u ağırladı.

Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 4-1'lik net bir skorla galip ayrıldı.

Sivas cephesi maçın hakemini Bahattin Şimşek ve VAR'a tepkiliydi.

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, hakemle ilgili tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu."

Kaynak: Gerçek Gündem