Burak Yılmaz, geri dönüyor: Yeni takımı belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında evinde Samsunspor’u konuk eden Adana Demirspor rakibine 3-2 yenilmişti. Bu müsabakanın ardından Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Patrick Kluivert ile toplantı yaptı.

KLUIVERT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Toplantıda ayrılık kararı alındı ve Kluivert ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

BURAK YILMAZ, ADANA DEMİRPSOR'UN BAŞINA GEÇECEK

Adana Demirspor teknik direktör arayışına girerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ajansspor’un haberine göre Adana Demirspor’da Kluivert’tan boşalan teknik direktörlük görevine anlaşma sağlanan Burak Yılmaz getirilecek.

BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile 6 maça çıktı, 2 galibiyet, 4 yenilgi elde etti. Yılmaz, 1 puan ortalaması yakaladı.