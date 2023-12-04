Beşiktaş'ın yeni başkanı mazbatasını alıyor
Siyah beyazlılarda yapılan Olağanüstü Kongre'de 5 bin 493 oyla başkan seçilen Hasan Arat, yarın mazbatasını alacak.
Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.
Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.
Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte dün gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.
Kaynak: AA