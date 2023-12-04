Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert dönemi sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kluivert'a teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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