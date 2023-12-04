Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert dönemi sona erdi.

Son Güncelleme:
Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kluivert'a teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni başkanı mazbatasını alıyor Beşiktaş'ın yeni başkanı mazbatasını alıyor
Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter Çamaşır makinesindeki kireç sorununu yok ediyor! 1 bardağın yarısı bile yeter
Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor? Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor?
Futbolun beşiğinde liderlik yarışı kızıştı: Premier Lig'de zirve savaşı Futbolun beşiğinde liderlik yarışı kızıştı: Premier Lig'de zirve savaşı
ÇOK OKUNANLAR
MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti
Barış Terkoğlu: Kabataş gelini neden boşandı? Barış Terkoğlu: Kabataş gelini neden boşandı?
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: İstanbul'dan da hissedildi Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: İstanbul'dan da hissedildi
Aydın'da hasadı başladı, pazar sıkıntısı yok: Tarlada tanesi 7 TL! Hasadı başladı, pazar sıkıntısı yok!