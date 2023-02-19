Serie A’da forma giyen Merih Demiral ısınmaya ’Türkiye için dua et’ tişörtüyle çıktı

İtalya ekibi Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Lecce maçı öncesinde ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtle sahaya çıktı. Merih Demiral, depremzedelerin yaralarının sarılması için dünyaca ünlü futbolcuların formalarını açık artırma usulü ile satışa çıkartmıştı.

Serie A’da forma giyen Merih Demiral ısınmaya ’Türkiye için dua et’ tişörtüyle çıktı

İtalya ekibi Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Lecce maçı öncesinde ısınmaya depremzedeleri anmak için ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtle çıktı.

Serie A’nın 23. haftasında Atalanta’nın evinde Lecce ile oynadığı mücadele öncesinde milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezi olan depremlerde etkilenen vatandaşları unutmadı. Merih ısınmaya üzerinde ’Pray For Türkiye’ (Türkiye için dua et) yazılı tişört ile sahaya çıkarak, depremzedeleri andı.

Atalanta’da forma giyen Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuların formalarını açık artırma usulü ile satışa çıkarıp, gelirini de depremzedelere bağışlamıştı.

 
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