Premier Lig ve eski takımlarından Atsu için taziye mesajı

Ganalı futbolcu Christian Atsu için Premier Lig ve formasını giydiği eski takımları taziye mesajı yayımladı.

Premier Lig ve eski takımlarından Atsu için taziye mesajı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için Premier Lig ve formasını giydiği eski takımları taziye mesajı yayımladı.

Premier Lig'den paylaşılan mesajda, "Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir." denildi.

Ganalı futbolcunun kariyeri boyunca formasını giydiği Porto, Rio Ave, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United takımları da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

Kaynak: AA

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