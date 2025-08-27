Serdal Adalı Transferine Taş Koymuştu! Beşiktaş’ın Yıldızı Gemileri Yaktı: Bavulunu Hazırladı Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyük umutlarla Beşiktaş’a transfer olan Kenny Arroyo’nun son paylaşımı kafaları karıştırdı. Siyah-beyazlıların Başkanı Serdal Adalı’nın, Brezilya temsilcisi Cruzeiro’dan gelen 7.5 milyon euroluk teklifi az bularak geri çevirmişti. Genç oyuncudan gelen sosyal medya paylaşımı ise taraftarları şoke etti.

19 YAŞINDAKİ YILDIZ İSİMDEN KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Takımda forma şansı bulamayan 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu, transfer söylentileri üzerine dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Bir Cruzeiro taraftarının “Bize gel” yorumuna yıldız ve dua emojileriyle yanıt verdi.

Arroyo, ardından yaptığı başka bir paylaşımda, “Olacak, biliyorum” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILMAK İSTİYOR! GÖZLER SERDAL ADALI’DA

Brezilya basınından Globo’nun haberine göre Arroyo, daha fazla süre alabilmek için Beşiktaş’tan ayrılmak istiyor. Haberde, Cruzeiro Teknik Direktörü Leonardo Jardim’in genç oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve Arroyo’nun oyun tarzının Jardim’in planlarına uyduğu vurgulandı.



Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıkan Kenny Arroyo, bu süreçte 2 gol kaydetti. Ekvadorlu futbolcunun siyah-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi