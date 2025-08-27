6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Süper Lig’de Yılın Transferi: Ozan Kabak Yuvasına Geri Dönüyor
Galatasaray’dan Schalke 04’e transfer olan ardından Bundesliga'da Hoffenheim kulübünün yolunu tutan Ozan Kabak, 6 yıl sonra Süper Lig’e geri dönüş yapacak. Adı sık sık transfer listelerinde anılan 25 yaşındaki stoperin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar…
Ozan Kabak 6 yılın ardından Süper Lig’e geri dönüş yapıyor. Premier Lig'de Norwich ve Liverpool deneyimleri de bulunan başarılı savunmacının yeni adresini duyurdular.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve Hoffenheim'dan ayrılması beklenen Ozan Kabak'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
6 YILIN ARDINDAN YUVASINA GERİ DÖNÜYOR
Ozan Kabak 6 yılın ardından yuvasına geri dönüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Milli stoperin yeniden Galatasaray forması giymeye yakın olduğu öğrenildi.
Savunma hattında derinlik sağlamak isteyen sarı kırmızılıların eski futbolcusu Ozan Kabak için girişimde bulunduğu aktarıldı.
ALMAN EKİBİ TRANSFERİNE SICAK BAKIYOR! OZAN KABAK HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Şampiyonlar Ligi'ndeki altyapı kontenjanını da hesaba katan Galatasaray, akademisinden yetişen Ozan Kabak'ı kadrosuna katıp elini rahatlatmayı planlıyor.
Alman basını da Ozan Kabak'ın sözleşmesinin son yılında olması nedeniyle Hoffenheim'ın oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığını yazdı.
Yaklaşık 1 sene önce A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ozan Kabak takımla çalışmalara başladı.
