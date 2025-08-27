6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Süper Lig’de Yılın Transferi: Ozan Kabak Yuvasına Geri Dönüyor

Galatasaray’dan Schalke 04’e transfer olan ardından Bundesliga'da Hoffenheim kulübünün yolunu tutan Ozan Kabak, 6 yıl sonra Süper Lig’e geri dönüş yapacak. Adı sık sık transfer listelerinde anılan 25 yaşındaki stoperin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Süper Lig’de Yılın Transferi: Ozan Kabak Yuvasına Geri Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ozan Kabak 6 yılın ardından Süper Lig’e geri dönüş yapıyor. Premier Lig'de Norwich ve Liverpool deneyimleri de bulunan başarılı savunmacının yeni adresini duyurdular.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve Hoffenheim'dan ayrılması beklenen Ozan Kabak'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Süper Lig’de Yılın Transferi: Ozan Kabak Yuvasına Geri Dönüyor - Resim : 1

6 YILIN ARDINDAN YUVASINA GERİ DÖNÜYOR

Ozan Kabak 6 yılın ardından yuvasına geri dönüyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Milli stoperin yeniden Galatasaray forması giymeye yakın olduğu öğrenildi.

Savunma hattında derinlik sağlamak isteyen sarı kırmızılıların eski futbolcusu Ozan Kabak için girişimde bulunduğu aktarıldı.

ALMAN EKİBİ TRANSFERİNE SICAK BAKIYOR! OZAN KABAK HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Şampiyonlar Ligi'ndeki altyapı kontenjanını da hesaba katan Galatasaray, akademisinden yetişen Ozan Kabak'ı kadrosuna katıp elini rahatlatmayı planlıyor.

Alman basını da Ozan Kabak'ın sözleşmesinin son yılında olması nedeniyle Hoffenheim'ın oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığını yazdı.

6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Süper Lig’de Yılın Transferi: Ozan Kabak Yuvasına Geri Dönüyor - Resim : 2

Yaklaşık 1 sene önce A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ozan Kabak takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den GetiriyorGalatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den GetiriyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer Süper Lig
Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Hasretine Son Vermek İstiyor! Şampiyonlar Ligi’nde Son Engel Benfica: Bir Maçtan Çok Daha Fazlası Şampiyonlar Ligi’nde Son Engel Benfica
Galatasaray’da Tansiyon Yükseldi! Barış Alper Yılmaz Krizinde Yeni Gelişme: Dursun Özbek Aldığı Haberle Florya’yı Ayağa Kaldıracak Dursun Özbek Aldığı Haberle Florya’yı Ayağa Kaldıracak
Kanada’ya Set Bile Vermedik: Filenin Sultanları Gruptan Lider Çıktı Filenin Sultanları Gruptan Lider Çıktı
Galatasaray’dan Ezeli Rakibine Yılın Transfer Çalımı! Jose Mourinho’nun Tüm Planları Altüst Oldu: Cimbom 25 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Ezeli Rakibine Yılın Transfer Çalımı
ÇOK OKUNANLAR
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor