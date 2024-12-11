Devler Ligi Dolu Dolu! Real Kendine Geldi, Inter'e Alman Çelmesi
Devler Ligi'nde 6. hafta heyecanı devam ediyor. İspanyol ekibi Girona'yı deplasmanda yenen Liverpool altıda altıyla yoluna firesiz devam ederken, Real Madrid ise İtalyan ekibi Atalanta'yı deplasmanda mağlup ederek üç puanı kaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı. İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu.
Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi.
Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0
Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3
Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5
Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3
Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0
Kaynak: AA