Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Federasyona Fena Patladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sert tepki gösterdi. Özbek açıklamalarında, TFF Başkanı ‘Hakemler bana operasyon çekiyor’ diyor. O zaman gereğini yap kardeşim. MHK Başkanı’yla ilgili söylemden çok eyleme geçin, neyi bekliyorsunuz?” dedi.

Türkiye’den Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, federasyona verdi veriştirdi. Özbek, “Görüyorsunuz, sahada bileğimizi kimse bükemiyor. Yayıncı kuruluşta da ticari kaygıyla VAR’a gönderilen görüntülerin düzenlendiği düşüncesindeyim. Hepsinin hesabını soracağız. Bütün Türkiye’nin kabul ettiği bir faul sonrası MHK Başkanı eğildi, büküldü, 90 dakika iyi bir maç yönetti, hareket kramponaydı falan gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Böyle eğilip, bükülüp işi sulandırması hoşumuza gitmedi. TFF Başkanı ‘Hakemler bana operasyon çekiyor’ diyor. O zaman gereğini yap kardeşim! MHK Başkanı’yla ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşa sitemlerini ileten Özbek, “Bütün maçlarda aleyhimize olan pozisyonları farklı açılardan gösteriyorlar eyyam peşindeler” dedi.

Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sözlerine yönelik ise, “Galatasaray İkinci Başkanı’na söyledikleri haddine değil. Tuhaf bir duruma geldik. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap Federasyon Başkanı’ndan geliyor. Federasyona bir şey söylüyoruz, bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor. Bir mesajım da Kulüpler Birliği’ne… TFF şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etti kimseden ses yok! Hakem yumruklayan başkanı ziyarete gideceklerdi ben durdurdum” diye konuştu.