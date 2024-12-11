Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Rekor Kırarak Dünya Üçüncüsü Oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Tunçelli, 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunu da kırdı.

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Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Rekor Kırarak Dünya Üçüncüsü Oldu

17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen şampiyonada 1500 metre serbest stilde final yüzdü. Tunçelli, yarışı 14.20.64'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak üçüncü sırada bitirdi.

TÜRKİYE REKORUNU KIRDI

Bronz madalyayla tarihi bir başarı elde eden Tunçelli, aynı zamanda 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunu da kırdı.

Şampiyonada mücadele eden Berke Saka ise 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk zamanıyla 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi oldu.

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