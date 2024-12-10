Manaj-Barış Alper Pozisyonunun VAR Kayıtları Açıklandı, Hakemler Ne Konuştu?

Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket ve hakemin kırmızı vermemesi büyük tepkiye yol açmıştı. TFF haftanın VAR kayıtlarını duyurdu.

'BEN KRAMPONA BASTIĞINI GÖRÜYORUM'

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması yayınlandı.

- VAR: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

- VAR: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.

- Hakem: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

- VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

- Hakem: Buradan oynatalım evet.

- Hakem: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

- VAR: Tamamdır karar senin.

- Hakem: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.

- Hakem: Faul ile devam. Sarı kart.

TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle: