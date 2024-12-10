Fenerbahçe ve Galatasaray Arasında Demeç Savaşı

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında süre gelen demeç savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın "Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti" açıklamasına cevap verdi.

Hatipoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Öncelikle Fenerbahçe'nin algı başkanı algılarına devam ediyor. Daha 2 maç öncesinde teknik direktörlerinin neler söylediklerini hiçbirimiz unutmadık” ifadelerini kullanırken, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Bu konuda insanlara ders vermek, ahlak kurallarından bahsetmek bence onların işi değil. Söyledikleri kelimeleri telaffuz etmek, o seviyeye inmek istemiyorum ancak şunu unutmamak lazım ki Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Açıklamalarımızı yaptık. Ne kadar doğru açıklamalar olduğu, sonrasında gelen tepkilerle belli oldu.

Bizim federasyonla olan durumumuz onlara karşı olan tavrımız çok net. Biz bu federasyonun istifa etmesi gerektiğini çünkü federasyon başkanının tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. Özür diledikleri için teşekkür ediyoruz. Bu özürle bizim aramızdaki güven probleminin çözülmesi mümkün değil."

ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Yöneticiniz bizimle ilgili çirkin şekilde şike imasında bulundu haberiniz olsun. Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti. Böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Yapı var diyorsunuz."