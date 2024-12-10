Okan Buruk, Sahalara Ne Zaman Döneceklerini Açıkladı: 'Aslan'da Barış Alper ve Osimhen Endişesi

Galatasaray’da Sivasspor’un 3-2’lik skorla mağlup edildiği karşılaşmada takımın önemli isimleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen sakatlandı.

Yıldız isimlerin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, teknik direktör Okan Buruk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Buruk, “Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Buruk konuya ilişkin açıklamasının tamamında şunları söyledi:

"Sakatlıklar çok fazla oluyor. Bir kere direkt olarak ayağına basılması hepimizi üzen şeylerden biriydi. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart vermemesi bu olayı ön plana çıkarttı. VAR'dan kırmızı kart gelmemesi bu olayın ön plana çıkmasına yol açtı. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir esneme var. 2-3 hafta diyorsunuz 1. haftada da çıkıp oynayacak bir yapıya sahip. Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz."