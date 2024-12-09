Galatasaray'dan Barış Alper ve Osimhen Açıklaması: Kötü Haber Geldi

Galatasaray, futbolcuları Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın MR sonuçlarına dair açıklama yayınladı. Barış Alper'de sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ile ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği paylaşıldı. Victor Osimhen de ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Barış Alper'in 3 hafta Osimhen'in ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."