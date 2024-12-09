Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz Açıklaması

Galatasaray-Sivasspor maçında Sivasspor oyuncusu Rey Manaj'ın son dakikalarda yaptığı sert müdahalenin ardından maça devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz hakkında Galatasaray cephesinden açıklama geldi.

'MR'I ÇEKİLİYOR'

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Barış Alper'in MR'ı çekiliyor şu anda. Herkes orada. İnşallah iyi bir sonuç çıkar diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MANAJ TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan sakatlık sonrası maçın hakemine ve Sivaslı Manaj'a Galatasaray camiasından yoğun tepki geldi. Hakeme, pozisyonu VAR'da izlediği halde kırmızı kart çıkarmadığı için büyük tepki gelirken, Manaj'a ise Barış Alper Yılmaz'ı bilerek sakatladığı gerekçesiyle yoğun tepki geldi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Manaj sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özür diledi.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kasten sakatlama gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Manaj, şunları kaydetti:

"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."