Arda Güler'in Maçına Türk Hakem

Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’ya konuk olacağı karşılaşmanın hakeminin Zorbay Küçük olduğu açıklandı.

TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, İtalya temsilcisi Atalanta ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında 10 Aralık 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.



İtalya'nın Bergamo şehrinde saat 16.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mert Bulut yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Zufferli olacak."