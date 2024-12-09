Beş Büyük Ligde Bu Hafta: Arda ve Enes'ten Siftah, İtalya'da Atalanta Rüzgarı

Avrupa'nın beş büyük futbol liginde mücadele tüm heyecanıyla devam ederken, liderlik koltuklarında İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Atalanta ve Fransa'da PSG oturuyor. Hafta sonunda oynanan maçlar, hem takımların zirve mücadelesine hem de milli futbolcuların performanslarına sahne oldu.

ENES'İN İLK GOLÜ

İngiltere Premier Lig’de milli futbolcu Enes Ünal, Bournemouth formasıyla sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Ipswich Town karşısında 63. dakikada oyuna dahil olan Enes, 87. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Maçı 2-1 kazanan Bournemouth’un diğer golü, uzatma dakikalarında Dango Ouattara’dan geldi. Bu sonuçla Bournemouth, ligde alt sıralardan kurtulmak adına kritik bir galibiyet alırken, Enes’in performansı teknik heyeti umutlandırdı.

Ligin üst sıralarında ise heyecan doruktaydı. Chelsea, Londra derbisinde Tottenham karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Son dört sezonun şampiyonu Manchester City, Crystal Palace deplasmanında iki puan kaybederek zirveyle arasındaki farkı açtı. Kötü gidişe dur demek için teknik direktör Ruben Amorim’i göreve getiren Manchester United ise sahasında Nottingham Forest’a 3-2 yenilerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

Merseyside derbisi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Liverpool 35 puanla liderliğini korurken Chelsea 31 puanla ikinci, Arsenal ise 29 puanla üçüncü sırada yer aldı.

ARDA'DAN SİFTAH

İspanya LaLiga’da ise milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü atarak dikkatleri üzerine çekti. Girona deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyette ikinci golün sahibi olan Arda, teknik direktör Ancelotti’nin yüzünü güldürdü. Real Madrid, bu galibiyetle zirve takibini sürdürürken, Barcelona Real Betis karşısında 2-2 berabere kalarak maç fazlasıyla liderliğini korudu.

Atletico Madrid ve Athletic Bilbao gibi üst sıralardaki takımlar galibiyetle haftayı tamamlarken, Getafe-Espanyol maçıyla haftanın perdesi kapandı. Barcelona, 38 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 36, Atletico Madrid ise 35 puanla ilk üçte yer aldı.

BAYERN NAMAĞLUP

Almanya Bundesliga’da lider Bayern Münih, Heidenheim karşısında 4-2’lik skorla galip gelerek namağlup liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise Nuri Şahin yönetiminde Borussia Mönchengladbach ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Milli futbolcular da sahadaydı. Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, Augsburg karşısında takımına bir puan kazandıran gole imza attı. Stuttgart’ın Union Berlin’i 3-2 mağlup ettiği maçta ise Atakan Karazor fileleri havalandırdı.

Bayern Münih, 33 puanla zirvede yer alırken, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen takipte kaldı.

ATALANTA ZİRVEYE YERLEŞTİ

İtalya Serie A’da Atalanta, Milan karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle liderliğe yükseldi. Haftanın sürprizi ise Napoli’den geldi. Zirvede haftaya giren Napoli, Lazio karşısında 1-0 yenilerek ikinci sıraya geriledi.

Hakan Çalhanoğlu’nun 71 dakika sahada kaldığı maçta Inter, Parma’yı 3-1 yenerken, Roma’da Zeki Çelik sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise Bologna karşısında süre alarak dikkat çekti.

Atalanta, 34 puanla zirvede yer alırken Napoli, Inter, Fiorentina ve Lazio sıralamada ilk beşi oluşturdu.

PSG SARSILIYOR

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain, Auxerre ile golsüz berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybetti. Olimpik Marsilya ve Monaco ise galibiyetle haftayı tamamladı.

PSG, 34 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Marsilya ve Monaco 29 puanla ilk üçte yer aldı.

Avrupa futbolunda haftanın öne çıkanları böylece tamamlanırken, milli oyuncuların performansı dikkat çekti. Liglerdeki rekabet sezonun ilerleyen haftalarında daha da heyecan kazanacağa benziyor.

Kaynak: AA