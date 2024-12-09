UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı: İşte Maç Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası yarın itibarıyla başlıyor. 6. hafta heyecanı yarın oynanacak olan Girona – Liverpool maçıyla başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı: İşte Maç Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)

11 Aralık Çarşamba:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

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Kaynak: AA

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