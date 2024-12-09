MHK Başkanı'ndan Barış Alper Açıklaması: Vahim Bİr Hata, Hakem İdari Süreçten Geçecek

Galatasaray'ın Sivasspor karşısında deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyet son dakikalarda yaşanan sert bir faulle gölgede kaldı. Sivassporlu oyuncu Rej Manaj’ın Galatasaraylı genç yıldız Barış Alper Yılmaz’ın bileğine doğrudan basması futbol kamuoyunda infial yarattı. Olayın ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan gelen açıklamalar tartışmaları bir adım daha ileri taşıdı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN FAUL

Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının son anlarında tansiyon doruktaydı. Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Sivassporlu Rej Manaj’ın çok sert müdahalesiyle yerde kaldı. Barış Alper’in bileğine doğrudan yapılan bu müdahale hem saha içinde hem de ekran başında izleyenlerde büyük bir tepki yarattı.

Barış Alper acı içinde yerde kıvranırken sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Neyse ki genç futbolcu ciddi bir kırık yaşamadan bu sert hareketin etkisinden kurtuldu ancak sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Oyun tekrar başladığında ise maçın hakemi Turgut Doman’ın kararı adeta bir şok dalgası yarattı. VAR’ın çağrısıyla pozisyonu inceleyen hakem, pozisyonu 6-7 farklı açıdan izlemesine rağmen Rej Manaj’a yalnızca sarı kart gösterdi. Futbol otoriteleri, bu kararın "vahim bir hata" olduğunu ve pozisyonun net bir kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.

'VAR ÇAĞRISINA RAĞMEN...'

Tepkilerin büyümesi üzerine MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TV100’e verdiği röportajda pozisyon ve hakem kararına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, hakem Turgut Doman’ın bu kararı nedeniyle idari bir sürece tabi tutulacağını belirtti. "Hakemin, herkesin hemfikir olduğu bir pozisyona sarı kart vermesi ve ardından VAR çağrısına rağmen kararında ısrar etmesi vahim bir hatadır" diyen Gündoğdu, sürecin titizlikle inceleneceğini vurguladı.

'HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI'

Açıklamasında olay anına dair hislerini paylaşan Gündoğdu, “Hakemin pozisyonu ilk anda görmemiş olmasını yadırgadım. Ancak VAR çağrısı gelince bir nebze rahatladım. VAR’ın bu tür fahiş hataları görmesi zaten en büyük beklentimiz. Ancak hakemin pozisyonu izledikten sonra kararında ısrarcı olması hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Gündoğdu, hakem Turgut Doman ile maç sonrası yaptığı konuşmada hakemin kararı konusunda oldukça net olduğunu ifade etti. Doman’ın pozisyonu ilk izlediği anda “krampona basma” olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle sarı kartta ısrar ettiğini belirtti. Gündoğdu, “Kendisine bir kez daha pozisyonu izlemesini söyledim. Bu konuda daha fazla yorum yapmanın şu aşamada anlamı yok” dedi.

Olayın ardından MHK’nın, hakemlere yönelik eğitim ve değerlendirme süreçlerini yeniden gözden geçireceği ifade edildi. Gündoğdu “Hakemlerin futbolu anlama, pozisyonları değerlendirme ve doğru karar verme becerileri üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu tür hataların tekrarlanmaması için gereken adımları atacağız” şeklinde konuştu.

KARARA TEPKİLER BÜYÜYOR

Pozisyon sonrası sosyal medyada futbolseverlerin ve spor otoritelerinin tepkisi büyüdü. Galatasaray camiası, genç yıldızları Barış Alper’in ciddi bir sakatlık geçirmemiş olmasının şans eseri olduğunu vurgularken, hakemin kararına sert eleştiriler yöneltti. Bir spor yorumcusu, “Bu pozisyona kırmızı kart verilmemesi, futbol sahalarında güvenliğin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini gösteriyor” dedi.

Barış Alper Yılmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden genç oyuncu “Sahada her şeyimizi veriyoruz, ancak böyle sert müdahaleler kabul edilemez. Şans eseri ciddi bir sakatlık yaşamadım, bunun için mutluyum” dedi.

Kaynak: DHA