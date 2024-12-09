Barış Alper'in Babasından Manaj'a Olay Yorum

Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup ettiği karşılaşmadan Rey Manaj'ın sert müdahalesinin ardından Barış Alper Yılmaz sakatlandı. Arnavut oyuncu özür dilerken, Barış Alper'in babasından dikkat çeken yorumlar geldi.

Barış Alper'in Babasından Manaj'a Olay Yorum

Süper Lig’de Galatasaray’ın Sivasspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri de Sivaslı Rey Manaj’ın Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul oldu. Arnavut futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özür dilerken, Barış Alper’in babasından çarpıcı bir yanıt geldi.

Barış Alper, sakatlanmasının ardından sahadan çıkarken Rey Manaj’a büyük tepki gösterdi. Hakem pozisyonu VAR’da incelerken, Manaj’a kırmızı kart çıkarmadı.

Manaj sosyal medya hesabından özür dilerken, Barış Alper’ın babası ilginç yorumlarda bulundu.

Yüksel Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı yorumlarda, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız" dedi.

Barış Alper'in Babasından Manaj'a Olay Yorum - Resim : 1

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