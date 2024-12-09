Eski Fenerbahçeli Bıraktı

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Adana Demirspor formalarını giymiş olan Portekizli futbolcu Luis Nani, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Sosyal medyadan konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" dedi.

Nani Fenerbahçe’de 2015-2016, Adana Demirspor’da ise 2023-2024 sezonunda forma giymişti.