TFF ve Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Tepkisi

Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabaka konuk takım Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 90+6'ncı dakikasında Sivassporlu futbolcu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul müsabakanın önüne geçti. Maçın hakemi Turgut Doman'ın potansiyel kırmızı kart incelemesinden sonra sarı kart kararını değiştirmemesi Galatasaray cephesinin tepkisini çekti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor - Galatasaray maçından sonra bir canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve Ahmet Çakar'a konuştu.

'GEREKENİ YAPARIZ BİZ DE...'

İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana operasyon yapıyorlar. Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..."

'DİSİPLİN CEZASINA ÇARPTIRILMASI İÇİN...'

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi. TFF'den yapılan Barış Alper Yılmaz açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Millî Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."