Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusu

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası harekete geçti.

HACISOMANOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Özbek, Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şöyle:

"TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk."

Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum. Biz istifa çağrımızı yaptık, Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar.

Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekeni yapacağından eminim."

Kaynak: Gerçek Gündem