TFF Resmen Açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Katılmayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını resmen açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bildirimiyle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.
FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NDA YOK
Sarı-lacivertlilerin 29 Kasım 2024 tarihinde federasyona yaptığı bildirimde "2024/25 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz" ifadeleri kullanıldı.
TFF söz konusu bildirimle ilgili federasyonun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağını duyurdu.
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