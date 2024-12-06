TFF Resmen Açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Katılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını resmen açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bildirimiyle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı.

Son Güncelleme:
TFF Resmen Açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Katılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NDA YOK

Sarı-lacivertlilerin 29 Kasım 2024 tarihinde federasyona yaptığı bildirimde "2024/25 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

TFF söz konusu bildirimle ilgili federasyonun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağını duyurdu.

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi TFF'den Galatasaray ve Dursun Özbek Kararı
Disipline Sevk Edilmişlerdi: PFDK'dan Üç Büyüklere Ceza PFDK'dan Üç Büyüklere Ceza
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor