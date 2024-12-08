Rey Manaj, Barış Alper'den Özür Diledi

Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj, Galatasaray maçında faul yaptığı Barış Alper Yılmaz ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Manaj maçta yaptığı faul için Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi.

Rey Manaj, Barış Alper'den Özür Diledi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etti.
Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul spor gündemine düştü. Sivasspor'un futbolcusu Manaj, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Rey Manaj, paylaşımına şu ifadeleri kullandı:
“Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maç skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım.”

Rey Manaj, Barış Alper'den Özür Diledi - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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