Süper Lig Ekibi Resmen Çekildi, TFF Duyurdu

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama başvurusunu TFF'ye ileten Süper Lig kulübü sayısı 2'ye yükseldi.

KASIMPAŞA RESMEN BAŞVURDU

Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa Kulübü de yaptığı bildirimle 2024-2025 sezonundan Türkiye Kupası'nda yer almama kararını TFF'ye iletti.

Yaşanan bu gelişmeyi TFF duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada,

''Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem