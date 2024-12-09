Süper Lig Ekibi Resmen Çekildi, TFF Duyurdu

Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekileceği iddia edilen Kasımpaşa resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. TFF, yapılan başvurunun ilgili kurullarca değerlendirileceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Süper Lig Ekibi Resmen Çekildi, TFF Duyurdu

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama başvurusunu TFF'ye ileten Süper Lig kulübü sayısı 2'ye yükseldi.

KASIMPAŞA RESMEN BAŞVURDU

Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa Kulübü de yaptığı bildirimle 2024-2025 sezonundan Türkiye Kupası'nda yer almama kararını TFF'ye iletti.

Yaşanan bu gelişmeyi TFF duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada,

''Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

İki Süper Lig Ekibi Türkiye Kupası'ndan Çekildiİki Süper Lig Ekibi Türkiye Kupası'ndan ÇekildiSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kasımpaşa Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı: İşte Maç Programı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı: İşte Maç Programı
MHK Başkanı'ndan Barış Alper Açıklaması: Vahim Bİr Hata, Hakem İdari Süreçten Geçecek MHK Başkanı Gündoğdu'dan Flaş Barış Alper Açıklaması
Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım
TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak