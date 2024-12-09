Süper Lig Ekibi Resmen Çekildi, TFF Duyurdu
Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekileceği iddia edilen Kasımpaşa resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. TFF, yapılan başvurunun ilgili kurullarca değerlendirileceğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama başvurusunu TFF'ye ileten Süper Lig kulübü sayısı 2'ye yükseldi.
KASIMPAŞA RESMEN BAŞVURDU
Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa Kulübü de yaptığı bildirimle 2024-2025 sezonundan Türkiye Kupası'nda yer almama kararını TFF'ye iletti.
Yaşanan bu gelişmeyi TFF duyurdu.
TFF tarafından yapılan açıklamada,
''Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.
Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. '' ifadeleri yer aldı.
Kamuoyuna Duyuru📢 pic.twitter.com/KCDNxG1VQD— TFF (@TFF_Org) December 9, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem