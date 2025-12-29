Şampiyon Boksör Anthony Joshua Trafik Kazası Geçirdi: İki Ölü

Ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi. Kazada ünlü boksör yaralanırken iki kişi ise hayatını kaybetti.

İngiliz dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da bir trafik kazası geçirdi. 36 yaşındaki boksörü taşıyan aracın, Ogun-Lagos otoyolunda ölümlü bir trafik kazasına karıştığı ifade edildi.

Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, ancak kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

