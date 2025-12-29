Şampiyon Boksör Anthony Joshua Trafik Kazası Geçirdi: İki Ölü
Ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi. Kazada ünlü boksör yaralanırken iki kişi ise hayatını kaybetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İngiliz dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da bir trafik kazası geçirdi. 36 yaşındaki boksörü taşıyan aracın, Ogun-Lagos otoyolunda ölümlü bir trafik kazasına karıştığı ifade edildi.
Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, ancak kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: