Şampiyon Boksör Anthony Joshua Trafik Kazası Geçirdi: İki Ölü

İngiliz dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da bir trafik kazası geçirdi. 36 yaşındaki boksörü taşıyan aracın, Ogun-Lagos otoyolunda ölümlü bir trafik kazasına karıştığı ifade edildi.

Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, ancak kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

