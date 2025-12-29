Gençlerbirliği Yine Seçime Gidiyor, Tarih Belli Oldu

Gençlerbirliği Kulübü, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulun ardından yine seçime gidiyor. Genel Kurul, 10 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Yine Seçime Gidiyor, Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan duyuruya göre genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 10 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Olağanüstü seçimli genel kurul, ilk toplantıda yeterli sayıya ulaşılamaması halinde 17 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

6 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Kırmızı-siyahlı kulübün, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine son anda salona gelerek seçime giren Çakmak, başkanlığa getirildikten sonraki teşekkür konuşmasında, "üzerinde çalışmış, daha güçlü yönetim kurulu listesi" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.

Çakmak, "Başkan kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Bir kez daha kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Gençlerbirliği Seçim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Trabzonspor'da 'Galatasaray' Hazırlığı Trabzonspor'da 'Galatasaray' Hazırlığı
Beşiktaş'ta Kadro Dışı Bırakılmıştı, Necip Uysal Sessizliğini Bozdu Kadro Dışı Bırakılmıştı, Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu: 5 Savcı Görevlendirildi, Gözaltılar Var Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu
Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor
Altında Sert Fren! Rekorun Ardından Fiyatlar Geri Çekildi Altında Sert Fren! Rekorun Ardından Fiyatlar Geri Çekildi
Erden Timur ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi! Timur'un İfadesi Ortaya Çıktı Erden Timur ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi! Timur'un İfadesi Ortaya Çıktı
145 Yıllık Para Birimi Tarihe Karışıyor! ‘Panikle Satmayın’ 145 Yıllık Para Birimi Tarihe Karışıyor! ‘Panikle Satmayın’