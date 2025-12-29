IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerimizin Kimlikleri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polislerimizin kimliklerini paylaştı. Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"