IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerimizin Kimlikleri Belli Oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki IŞİD operasyonunda şehit olan polislerimizin kimliklerini paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polislerimizin kimliklerini paylaştı. Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.
Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"
