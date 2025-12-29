Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in İkiz Kızlarına Verdiği Sözü Tuttu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa’da merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’i okula götürdü.

İkiz kardeşlerin, bir video göndererek kendilerini okula götürmesini istemesi üzerine söz veren CHP Lideri Özel, yıl sonu için verdiği sözü tutarak ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep’i okula bıraktı. Özel’e Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de eşlik etti.

Elif ve Zeynep ile birlikte bayrak törenine katılan Özel, İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından öğrencilerle konuşan Özel, yeni yılın hepsine sağlık ve başarı getirmesini dilediğini söyledi, iyi dersler diledi. Özel, okuldan ayrılmadan önce Elif ve Zeynep ile okul bahçesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Özel, daha önce de ailenin büyük kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kayıt sürecinde yanında yer almıştı.

Kaynak: ANKA