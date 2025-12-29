İlk İl Adıyaman... Sosyal Konutta Kura Çekimi Başladı

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla konut sahibi olmasını hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, noter gözetiminde gerçekleştirilecek “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek hak sahiplerinin belirleneceği duyuruldu.

Hak sahipliği sürecini başlatan kura çekimi, depremden etkilenen illerden Adıyaman’da bugün itibarıyla başladı. Kura programı; 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak’ta Siirt ve Van, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta ise Batman’da devam edecek. Çekilişler, TOKİ tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda diğer illerde de sürdürülecek.

Proje çerçevesinde Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Adıyaman’da 6 bin 620, Gaziantep’te 13 bin 890, Şanlıurfa’da 13 bin 690, Diyarbakır’da 12 bin 165, Adana’da 12 bin 400, Elazığ’da 3 bin 825, Osmaniye’de 2 bin 990 ve Kilis’te 1.170 sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

Bu projeyle birlikte en az 2 milyon kişinin, dayanıklı, güvenli ve modern konutlara uygun maliyetlerle erişmesi hedefleniyor. Uygulama sayesinde hem vatandaşların ev sahibi olması sağlanacak hem de konut ve kira fiyatlarında denge oluşturulacak. Yaklaşık 1,5 trilyon liralık yatırımın, 300 farklı sektöre de önemli bir ekonomik hareketlilik kazandırması bekleniyor.

Öte yandan proje kapsamında, İstanbul’da TOKİ aracılığıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

