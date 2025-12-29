Altında Sert Fren! Rekorun Ardından Fiyatlar Geri Çekildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye yönelik önemli mesafe kat edildiğini duyurmasının ardından küresel piyasalarda risk alma isteği güç kazandı. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli limanlara olan ilgisini azaltırken; geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri test eden altın fiyatlarında kâr realizasyonları öne çıktı.

Ons altın 4.500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini görmesinin ardından, haftanın ilk işlem gününde bu seviyenin altına çekildi. Altın alım-satımı yapanlar ve yatırımcılar ise “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

29 Aralık 2025 tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın

Alış: 6.233,1870

Satış: 6.233,9870

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.495,04

Satış: 4.497,07

Çeyrek Altın

Alış: 9.973,10

Satış: 10.192,57

Cumhuriyet Altını

Alış: 39.892,40

Satış: 40.645,60

Tam Altın

Alış: 40.477,00

Satış: 41.027,00

Yarım Altın

Alış: 19.891,35

Satış: 20.392,72

Ziynet Altını

Alış: 39.908,29

Satış: 40.661,43

Ata Altın

Alış: 41.688,45

Satış: 42.748,14

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.476,22

Satış: 4.600,67

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.744,36

Satış: 5.973,29

Gremse Altın

Alış: 101.035,00

Satış: 102.251,00

