Altında Sert Fren! Rekorun Ardından Fiyatlar Geri Çekildi

ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin iyimser açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla, geçen hafta 4.500 doları aşarak rekor kıran ons altın kar satışlarıyla geri çekildi. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye yönelik önemli mesafe kat edildiğini duyurmasının ardından küresel piyasalarda risk alma isteği güç kazandı. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli limanlara olan ilgisini azaltırken; geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri test eden altın fiyatlarında kâr realizasyonları öne çıktı.

Ons altın 4.500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini görmesinin ardından, haftanın ilk işlem gününde bu seviyenin altına çekildi. Altın alım-satımı yapanlar ve yatırımcılar ise “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

29 Aralık 2025 tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın
Alış: 6.233,1870
Satış: 6.233,9870

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.495,04
Satış: 4.497,07

Çeyrek Altın
Alış: 9.973,10
Satış: 10.192,57

Cumhuriyet Altını
Alış: 39.892,40
Satış: 40.645,60

Tam Altın
Alış: 40.477,00
Satış: 41.027,00

Yarım Altın
Alış: 19.891,35
Satış: 20.392,72

Ziynet Altını
Alış: 39.908,29
Satış: 40.661,43

Ata Altın
Alış: 41.688,45
Satış: 42.748,14

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.476,22
Satış: 4.600,67

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.744,36
Satış: 5.973,29

Gremse Altın
Alış: 101.035,00
Satış: 102.251,00

