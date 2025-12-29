Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova Şehitleri İçin Taziye

Sabah saatlerinde Yalova'da düzenlenen IŞİD operasyonunda çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 6 IŞİD'li ölü olarak ele geçirildi. Şehit polisler için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı diledi, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kaydetti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova Şehitleri İçin Taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Yalova'da düzenlenen IŞİD operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın açıklamalarına göre operasyonda 3 polis şehit olurken 6 IŞİD'li ölü olarak ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 savcı görevlendirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğunu açıkladı.

