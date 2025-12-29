Yalova'da Sıcak Saatler! IŞİD Operasyonunda 7 Polis Yaralandı! Çatışma Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da emniyet güçlerinin IŞİD terör örgütüne yönelik güvenlik birimlerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki Elmalık köyünde tespit edilen bir adrese baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında evden güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. İlk saldırıda 7 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri çatışmanın yaşandığı alanı tamamen kontrol altına alırken, çevrede zaman zaman silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Olası risklere karşı Bursa’dan özel harekât timleri de bölgeye sevk edildi.

ÇATIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ BÖLGEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yalova’da IŞİD’e yönelik operasyonun yapıldığı bölgede çatışmaların yaklaşık 6 saattir ara sokaklarda devam ettiği öğrenildi. Yalova Valiliği, güvenlik gerekçesiyle bölgede bulunan 5 okulda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

VATANDAŞLARA VE ARAÇLARA İZİN VERİLMİYOR

Çatışmaların sürdüğü alanda doğal gaz ve elektrik kesilirken, sivil vatandaşların ve araçların bölgeye girişine izin verilmiyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK, Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

