İletişim Başkanlığı’ndan Açıklama Geldi: THY Uçağı Misilleme Korkusuyla mı Libya'ya İnmedi?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "THY'ye ait yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiasını yalanladı. DMM, olayın hava koşulları nedeniyle bu şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin Ankara'da bir jet kazasında hayatını kaybetmesi gündemden düşmüyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "THY'ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiası hakkında bir açıklama yayımladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada "24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul-Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir" denildi.

'İLİŞKİLERİ ZEDELEMEYE YÖNELİK DEZENFORMASYON'

Açıklamada, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferlerinin planlandığı şekilde normal akışında sürdürüldüğü belirtilerek "Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

