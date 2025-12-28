Ünlülere Art Arda Operasyon! Ünlü Stilist Rabia Yaman da Gözaltına Alındı
Ünlülere yönelik yürütülen düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda ünlü stil danışmanı Rabia Yaman ile global direktör Zohaer Majhad da gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen ve çok sayıda tanınan kişinin isminin geçtiği soruşturmada yeni gözaltı haberleri gelmeye devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan operasyonların sonuncusu 28 Aralık Pazar günü gerçekleşti.
Bu kapsamda rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.
MODA DÜNYASINDAN İKİ İSİM GÖZALTINDA
Bu isimlerin yanında stil danışmanı modacı Rabia Yaman ile global direktör Zohaer Majhad'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kaynak: DHA