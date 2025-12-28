Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Katletti

Kütahya'da 31 yaşındaki bir kadın, tartıştığı 27 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Kütahya'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan evde, arkadaş oldukları öğrenilen S.K. (27) adlı kadın ile Dilruba Işık (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., eline aldığı bıçakla Dilruba Işık'a saldırdı. Işık, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Işık, tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

