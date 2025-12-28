Tartıştığı Arkadaşını Bıçaklayarak Katletti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan evde, arkadaş oldukları öğrenilen S.K. (27) adlı kadın ile Dilruba Işık (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., eline aldığı bıçakla Dilruba Işık'a saldırdı. Işık, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Işık, tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA