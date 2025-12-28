Asgari Ücret Tahmini Tutmuştu: Emekli Zammı İçin Çarpıcı Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ocak ayına sayılı günler kala emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişi yeni yılda gelirlerinde yaşanacak artışı beklerken, zam oranlarına ilişkin tahminler ve değerlendirmeler de art arda geliyor.

Kamuoyunda farklı senaryolar konuşulurken, eski AK Parti Milletvekili Ali Turan’ın emekli maaşlarına yönelik açıklamaları tartışma yarattı. Turan, özellikle emeklilerin mevcut ekonomik koşullarda yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

'EMEKLİLER ÇOK DAHA ZOR DURUMDA'

Ali Turan, emeklilerin durumunun asgari ücretlilere kıyasla daha ağır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Şimdi tabii şu anda asgari ücret çok önemli. Emekçinin hakkı ama şimdiki söylenen de emeklinin hakkı. Şu anda emekliler çok daha zor durumdalar. Onu bir defa belirteyim. Hükümetimiz, devletimiz bu emeklilere, bu ömürlerinin son deminde en iyi, en fazla vereceği azamisini vermesi lazım.”

Açıklamalarında asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki farklara değinen Turan, devletin rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Rakama gelince... Devlet imkanlarını kullanıyor. Asgari ücrette devletin tarafı yoktur. Devlet orada çalışanla çalıştıranın arasını buluyor. O arabuluculuk yapıyor. Ama burada devlet emekliye para verecek. Öyleyse tavanla asgari ile azaminin arasında bir uçurum var emeklilerde.”

‘BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORUM’

Taban ve tavan maaşlar arasındaki farkın azaltılması gerektiğini savunan Turan, hükümete çağrısını, “Özümü kastederek söylüyorum. Şimdi tabanla tavan arasındaki bu farkın biraz daha kapanabilmesi için devletimiz bu emeklilere bu yıl vereceği para devletin cebinden ne kadar para çıkacaksa o kadar para çıkması buradan Sayın Çalışma Bakanımıza ve hükümetimize bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece bir AK Parti'nin taraftarı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da buradan bir çağrıda bulunuyorum” sözleriyle dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETİ BİLMİŞTİ

AK Parti eski milletvekili Ali Turan, asgari ücret beklentisine dair rakam vermişti. Turan, asgari ücretin 27 bin TL ile 29 bin TL bandında olacağını öngördüğünü belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi