Plastik Poşete Zam Geldi: Yeni Ücret Yılbaşından İtibaren Geçerli

Atık kirliliğinin önüne geçmek için uygulanan ve 2019'dan bu yana 25 kuruş olan plastik poşet yeni yılla birlikte 1 lira oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi için plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. Tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçişin teşvik edilmesiyle, kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi. Zamlı ücret, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

2,8 MİLYON TON PLASTİK ATIK ENGELLENDİ

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

Kaynak: AA

