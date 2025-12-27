Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari ücretin netleşmesinin ardından gözler memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zamma çevrildi. Toplu sözleşme gereği yüzde 11’lik zamma ek olarak enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen artışın uygulanması bekleniyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte memurların şimdiden yüzde 17,57’lik zammı garantilediği hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin yapılan açıklamalar ise yeni zam senaryolarını gündeme taşıdı.

ENFLASYON FARKI VE SEYYANEN ZAM BELİRLEYİCİ OLACAK

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşmeyle belirlenen oranlar doğrultusunda maaş artışı alıyor. Ocak 2026 dönemi için yüzde 11’lik artış kesinleşmiş durumda. Buna enflasyon farkının eklenmesi ve 1000 TL’lik seyyanen artışın yansıtılmasıyla birlikte zam oranının yükselmesi bekleniyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri şu aşamada yüzde 17,57’lik zammı hak etmiş görünüyor.

EN DÜŞÜK MAAŞTA GÜNCEL HESAPLAMA

Beş aylık enflasyon gerçekleşmesine göre, en düşük memur maaşının 59.376 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 26.654 TL’ye yükselmesi bekleniyor. 1000 TL’lik seyyanen artışın eklenmesiyle en düşük memur maaşı 60.376 TL’ye, memur emeklisinin maaşı ise 27.654 TL’ye çıkacak.

MEMUR ZAMLARI İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyonuna ilişkin açıklamaları dört ayrı senaryoyu öne çıkarıyor.

1. Senaryo- yüzde 7,75 enflasyon farkı

Merkez Bankası’nın yüzde 31–33 bandındaki yıl sonu enflasyon tahminine göre:

6 aylık enflasyon farkı: yüzde 7,75

Toplam zam oranı: yüzde 19,61

Bu durumda en düşük memur maaşı 60.406 TL’ye, memur emeklisi maaşı 27.116 TL’ye çıkıyor. 1000 TL seyyanen artışla rakamlar sırasıyla 61.406 TL ve 28.116 TL oluyor.

Unvan Derece 2025 Ocak Memur zammı (%19,61) İlave 1000 TL Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659,00 91.691,83 92.691,83 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 52.617,00 62.935,19 63.935,19 Uzman Öğretmen 1/4 67.766,00 81.054,91 82.054,91 Öğretmen 1/4 61.146,00 73.736,49 74.736,49 Başkomiser 3/1 74.490,00 89.097,49 90.097,49 Polis Memuru 8/1 68.084,00 81.435,27 82.435,27 Uzman Doktor 1/4 126.119,00 150.850,94 151.850,94 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 61.759,00 73.869,94 74.869,94 Mühendis 1/4 78.200,00 93.535,02 94.535,02 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 54.547,00 65.243,67 66.243,67 Profesör 1/4 111.348,00 133.183,34 134.183,34 Araştırma Görevlisi 7/1 73.792,00 88.262,61 89.262,61 Vaiz 1/4 60.916,00 72.449,23 73.449,23 Avukat 1/4 73.515,00 87.931,49 88.931,49 En düşük memur maaşı — 50.503,00 60.406,64 61.406,64 En düşük memur emeklisi maaşı — 22.671,00 27.116,78 28.116,78

2. Senaryo - Yüzde 7,07 enflasyon farkı

Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentiye göre:

6 aylık enflasyon farkı: yüzde 7,07

Toplam zam oranı: yüzde 18,84

Bu tabloda en düşük memur maaşı 61.018 TL seviyesine yükseliyor. 1000 TL ilaveyle rakam 61.017-61.018 TL bandında, memur emeklisi maaşı ise 27.942 TL civarında hesaplanıyor.

Unvan Derece 2025 Ocak Memur Zammı (%18,84) İlave 1000 TL Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659,00 91.101,56 92.101,56 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 52.617,00 62.530,04 63.530,04 Uzman Öğretmen 1/4 67.766,00 80.533,11 81.533,11 Öğretmen 1/4 61.146,00 72.665,91 73.665,91 Başkomiser 3/1 74.490,00 88.523,92 89.523,92 Polis Memuru 8/1 68.084,00 80.911,03 81.911,03 Uzman Doktor 1/4 126.119,00 149.879,82 150.879,82 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 61.759,00 73.394,40 74.394,40 Mühendis 1/4 78.200,00 92.938,82 93.938,82 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 54.547,00 64.823,65 65.823,65 Profesör 1/4 111.348,00 132.325,96 133.325,96 Araştırma Görevlisi 7/1 73.792,00 87.694,41 88.694,41 Vaiz 1/4 60.916,00 75.957,77 76.957,77 Avukat 1/4 73.515,00 87.365,23 88.365,23 En düşük memur maaşı — 50.503,00 60.077,77 61.077,77 En düşük memur emeklisi maaşı — 22.671,00 26.942,22 27.942,22

3. Senaryo- yüzde 6,93 enflasyon farkı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği yüzde 31 civarındaki yıl sonu enflasyonuna göre:

6 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,93

Toplam zam oranı: yüzde 18,7

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 59.947 TL olarak hesaplanıyor.

Unvan Derece 2025 Ocak Memur Zammı (%17,79) İlave 1000 TL Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659,00 90.296,64 91.296,64 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 52.617,00 61.977,56 62.977,56 Uzman Öğretmen 1/4 67.766,00 79.821,57 80.821,57 Öğretmen 1/4 61.146,00 72.023,87 73.023,87 Başkomiser 3/1 74.490,00 87.741,77 88.741,77 Polis Memuru 8/1 68.084,00 80.159,14 81.159,14 Uzman Doktor 1/4 126.119,00 148.555,37 149.555,37 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 61.759,00 72.745,93 73.745,93 Mühendis 1/4 78.200,00 92.111,78 93.111,78 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 54.547,00 64.250,91 65.250,91 Profesör 1/4 111.348,00 131.156,81 132.156,81 Araştırma Görevlisi 7/1 73.792,00 86.919,66 87.919,66 Vaiz 1/4 60.916,00 75.286,66 76.286,66 Avukat 1/4 73.515,00 86.593,32 87.593,32 En düşük memur maaşı — 50.503,00 59.487,48 60.487,48 En düşük memur emeklisi maaşı — 22.671,00 26.704,17 27.704,17

4. Senaryo- yüzde 6,11 enflasyon farkı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklentisine göre:

6 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,11

Toplam zam oranı: yüzde 17,79

Bu durumda en düşük memur maaşı 59.487 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı 26.704 TL’ye yükseliyor. 1000 TL seyyanen artış sonrası rakamlar sırasıyla 60.487 TL ve 27.704 TL olarak hesaplanıyor.

Unvan Derece 2025 Ocak Memur Zammı (%18,7) İlave 1000 TL Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659,00 90.994,23 91.994,23 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 52.617,00 62.456,38 63.456,38 Uzman Öğretmen 1/4 67.766,00 80.438,24 81.438,24 Öğretmen 1/4 61.146,00 72.580,40 73.580,40 Başkomiser 3/1 74.490,00 88.419,63 89.419,63 Polis Memuru 8/1 68.084,00 80.815,77 81.815,77 Uzman Doktor 1/4 126.119,00 149.703,25 150.703,25 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 61.759,00 73.307,93 74.307,93 Mühendis 1/4 78.200,00 92.823,40 93.823,40 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 54.547,00 64.747,29 65.747,29 Profesör 1/4 111.348,00 132.170,08 133.170,08 Araştırma Görevlisi 7/1 73.792,00 87.591,10 88.591,10 Vaiz 1/4 60.916,00 75.086,66 76.086,66 Avukat 1/4 73.515,00 87.262,31 88.262,31 En düşük memur maaşı — 50.503,00 59.947,06 60.947,06 En düşük memur emeklisi maaşı — 22.671,00 26.910,48 27.910,48

GÖZLER ARALIK ENFLASYONUNDA

Kasım ayı verilerinin açıklanmasının ardından tüm dikkatler TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veri, enflasyon farkını ve memur ile memur emeklisinin alacağı zammın nihai oranını belirleyecek. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi farklı meslek gruplarının alacağı yeni maaşlar da bu oranlara göre netleşecek.

Kaynak: Sabah