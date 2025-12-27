Trafik Sigortasında Büyük Değişiklik: Sınırlama Geliyor! Kritik İndirim Detayı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zorunlu trafik sigortasında kapsamlı bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan düzenlemeyle, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni prim ve teminat esasları netleşti.

PRİM HESAPLAMASINDA 5 ARAÇ SINIRI

Yeni düzenlemeye göre gerçek kişiler adına düzenlenen poliçelerde prim hesaplaması araç sayısına göre yapılacak. Aynı araç grubunda 5 araca kadar olan işletenler “özel”, 5 aracı aşanlar ise “tüzel kişi” kapsamında değerlendirilecek. Böylece fiilen filo olarak kullanılan ancak bireysel gibi beyan edilen araçlar için 5’inci araçtan sonra tüzel kişi tarifesi uygulanacak.

FİLO GİBİ KULLANILAN ARAÇLARA YENİ FİYATLAMA

SEDDK’nin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile birlikte, yüksek araç sayısına sahip gerçek kişilerin poliçeleri tüzel kişi fiyatlaması ile değerlendirilecek.

2026 TEMİNAT LİMİTLERİ ARTIRILDI

Yeni yönetmelikle birlikte trafik sigortasında teminat limitleri de yükseltildi. Otomobil grubundaki araçlar için 2026 yılı teminatları yüzde 33 oranında artırıldı. Buna göre araç başına maddi zarar teminatı 400 bin TL’ye, kişi başına bedeni zarar teminatı ise 3 milyon 600 bin TL’ye çıkarıldı. Diğer araç türlerinde de benzer artışlar yapıldı.

RİSKLİ ARAÇ GRUPLARINDA İNDİRİM ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs ve otobüslerde önemli bir değişikliğe gidildi. Bu araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40 indirim oranı yüzde 30’a düşürüldü.

MİNİBÜS VE OTOBÜSLERDE TEMİNAT TUTARLARI YÜKSELDİ

Koltuk sayısına göre yolcu taşıyan araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları da artırıldı:

10–17 koltuklu minibüslerde teminat 6 milyon 75 bin TL’den 8 milyon 80 bin TL’ye,

18–30 koltuklu otobüslerde 15 milyon 795 bin TL’den 21 milyon 8 bin TL’ye,

31 ve üzeri koltuklu otobüslerde 31 milyon 590 bin TL’den 42 milyon 15 bin TL’ye çıkarıldı.

AYAKTA YOLCU TAŞIYAN ARAÇLARA YENİ TEMİNATLAR

Araç ruhsatında yer alması şartıyla ayakta yolcu taşınan araçlarda da teminatlar artırıldı. Buna göre sürücü dahil:

18–30 koltuklu araçlarda kişi başına teminat 10 milyon 3 bin TL’ye,

31 ve üzeri koltuklu araçlarda 10 milyon 247 bin TL’ye yükseltildi.

Kaynak: AA