EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'tan İtibaren Başlıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı yeni düzenleme, para transferlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte yüksek tutarlı işlemler artık sadece tek tuşla yapılamayacak, kaynağı ve amacı net biçimde açıklanacak.

200 BİN LİRA ÜZERİ TRANSFERLERDE AÇIKLAMA ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlemin nereden kaynaklandığı ve hangi amaçla yapıldığı beyan edilecek. Gerekli görülen durumlarda bu beyanın belgeyle desteklenmesi de istenecek..

TUTAR BÜYÜDÜKÇE BELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARTIYOR

İşlem tutarı yükseldikçe istenecek bilgi ve belgelerin kapsamı da genişleyecek. Özellikle 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde tapu kaydı, noter belgesi, fatura gibi “dayanak belgeler” zorunlu hale gelecek. Belge sunmayan kişiler bu tutarlarda işlem gerçekleştiremeyecek.

BANKALAR EKSİK BELGELİ İŞLEMİ KABUL ETMEYECEK

Düzenleme bankalara da önemli sorumluluklar yüklüyor. Bankalar, açıklaması yapılmamış ya da gerekli belgeleri tamamlanmamış transferleri gerçekleştirmeyecek. MASAK ise toplanan bilgi ve belgeleri inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek.

TRANSFER NEDENİ SEÇENEKLERLE SINIRLANDIRILACAK

Türkiye’nin haberine göre MASAK, para transferi sırasında seçilebilecek işlem nedenlerini de standart hale getirdi. Kullanıcılar, para gönderirken şu başlıklardan birini seçecek:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt ödemesi

Borç verme veya borç ödeme

Hediye, bağış veya yardım

Vergi ya da harç ödemesi

Danışmanlık, sağlık, sigorta, avukatlık gibi hizmet ödemeleri

Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları

Listede yer almayan bir işlem için “diğer” seçeneği işaretlenecek. Kullanıcıdan en az 20 karakterlik bir açıklama yazması istenecek. Böylece para transferlerinin gerekçesi daha ayrıntılı şekilde kayıt altına alınacak.

