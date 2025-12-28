Cezaevinden Tahliye Edildi, Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp Cesedini Araziye Gömdü

Diyarbakır’da 3 gün önce cezaevinden tahliye edilen Okay Gür isimli erkek, birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı boğarak öldürdü. Kadının cansız bedeninini araziye gömen Gür, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında dün bir kadın cinayeti meydana geldi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce tahliye edilen Okay Gür (38), dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğarak öldürdü.

Okay Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

Cezaevinden Tahliye Edildi, Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp Cesedini Araziye Gömdü - Resim : 1

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın Cinayet
