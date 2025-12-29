Bursa’da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı, Saldırgan Kaçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında bir kavga meydana geldi. Yolda yürürken karşılaşan Erdinç Ç. ile Selim C. (36) arasındaki kavgada Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi bacağından vurarak yaraladı.

Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA